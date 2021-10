(Di giovedì 7 ottobre 2021) La vittima, Matteo Traina, era molto conosciuto, non solo nel quartiere Bicchio dove viveva con la famiglia ma anche in città. Amava camminare a piedi, inoltre era un amante del Carnevale ed è stato presente a tutte le sfilate dei carri allegorici sul lungomare di Viareggio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Lucca: arrestata donna che ha travolto e ucciso giovane su via Aurelia. Positiva alcoltest -

Ultime Notizie dalla rete : Lucca arrestata

Agenzia ANSA

A luglio 2020 era statauna persona per ususra, mentre pochi giorni dopo era stato ... le divise hanno effettuato 27 perquisizioni a Brescia e provincia, a Verona, Bergamo,e Ferrara. ...... Bergamo,e Ferrara. I reati e le operazioni condotte a margine del filone principale delle ... Pochi giorni più tardi venneanche un'altra persona che si trovava in Slovenia mentre il ...La vittima, Matteo Traina, era molto conosciuto, non solo nel quartiere Bicchio dove viveva con la famiglia ma anche in città. Amava camminare a piedi, inoltre era un amante del Carnevale ed è stato p ...E' risultata positiva all'alcotest la donna che era alla guida dell'auto, una Fiesta, che giovedì sera aveva investito e causato la morte di un uomo di 31 anni mentre stava attraversando a piedi la vi ...