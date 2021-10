Le Comunali non frenano Conte. Sprint per la riorganizzazione del M5S. Si ripartirà con una chiara struttura a livello locale. I territori torneranno ad avere un ruolo chiave (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chi si ferma è perduto. Questo è forse quello che ha pensato Giuseppe Conte dopo i risultati elettorali (leggi l’articolo). Una batosta, non c’è ombra di dubbio. Ma forse conseguenza di un cambiamento certamente ancora non percepito da gran parte degli elettori, un po’ per il poco tempo a disposizione un po’ per errori di comunicazione e di strategia. Ma Conte, dice chi lo conosce bene, è convinto di una cosa: la strada intrapresa è quella giusta. “Questo è il momento della semina”, ha non a caso detto pochi giorni fa, segno che lui per primo non si aspettava di raccogliere i risultati in così poco tempo. E dunque la domanda è d’obbligo: da dove ripartire? L’ex presidente del Consiglio ha ben chiara quale potrebbe e dovrebbe essere la road-map. Il primo punto da cui partire è senz’altro l’organizzazione interna del nuovo Movimento. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chi si ferma è perduto. Questo è forse quello che ha pensato Giuseppedopo i risultati elettorali (leggi l’articolo). Una batosta, non c’è ombra di dubbio. Ma forse conseguenza di un cambiamento certamente ancora non percepito da gran parte degli elettori, un po’ per il poco tempo a disposizione un po’ per errori di comunicazione e di strategia. Ma, dice chi lo conosce bene, è convinto di una cosa: la strada intrapresa è quella giusta. “Questo è il momento della semina”, ha non a caso detto pochi giorni fa, segno che lui per primo non si aspettava di raccogliere i risultati in così poco tempo. E dunque la domanda è d’obbligo: da dove ripartire? L’ex presidente del Consiglio ha benquale potrebbe e dovrebbe essere la road-map. Il primo punto da cui partire è senz’altro l’organizzazione interna del nuovo Movimento. ...

