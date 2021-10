La lettera che non ti aspetti: Elisabetta II scrive a Bossi: 'Grata per le sue parole gentili' (Di giovedì 7 ottobre 2021) È arrivata al Senato la lettera della Regina Elisabetta II. Destinatario Umberto Bossi. Una missiva su carta intestata di Buckingham Palace, firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 ottobre 2021) È arrivata al Senato ladella ReginaII. Destinatario Umberto. Una missiva su carta intestata di Buckingham Palace, firmata da Andrew Paterson, direttore delle operazioni, ...

Advertising

ManlioDS : Ho consegnato al Presidente del BIE Dimitri Kerkentzes, la lettera del Presidente #Draghi che notifica la candidatu… - lllop206 : RT @AlekosPrete: «Quelli come voi non sono graditi». È la lettera intimidatoria di matrice omofoba che una coppia gay di Torino ha trovato… - Ggmar00 : RT @vivranda: Gianni che prende tutto come un attacco personale e alla lettera basta dai #UominieDonne - saracodice : RT @vivranda: Gianni che prende tutto come un attacco personale e alla lettera basta dai #UominieDonne - cattivissim : RT @vivranda: Gianni che prende tutto come un attacco personale e alla lettera basta dai #UominieDonne -