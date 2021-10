La FIFA contro il Napoli: Deve pagare al Betis il contributo di solidarietà per Fabian Ruiz (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Napoli Deve pagare al Betis il contributo di solidarietà per Fabian Ruiz. Lo ha stabilito la FIFA dopo le richieste del club Andaluso. LA FIFA CONDANNA IL Napoli A pagare AL Betis IL contributo DI solidarietà PER Fabian Ruiz La FIFA ha stabilito che il Napoli dovrà pagare al Betis il contributo di solidarietà per Fabian Ruiz. Il club azzurro Deve pagare al Betis 1.197.947,37 euro più il 5% annuo di interessi a ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilalildiper. Lo ha stabilito ladopo le richieste del club Andaluso. LACONDANNA ILALILDIPERLaha stabilito che ildovràalildiper. Il club azzurroal1.197.947,37 euro più il 5% annuo di interessi a ...

