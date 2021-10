Juventus, Allegri in versione psicologo per una rimonta scudetto molto difficile (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si sa e si è sempre saputo. La più grande dote di Massimiliano Allegri è la gestione del gruppo e l’intuizione nel capire i vari momenti della squadra. Con Chiesa, Bernardeschi e De Ligt è bastato utilizzare l’antica tecnica del bastone e della carota per farli rendere al meglio. Ma in che modo, il tecnico toscano proverà a riportare la Juventus in cima e a giocarsi lo scudetto? Il fattore tattico: difesa a 4 unica certezza Le opzioni nelle mani di Max sono varie e intriganti ma, per ogni cosa, ci deve comunque essere un punto fisso, una certezza: la difesa a 4 è il punto da cui partono le idee di Max. Per il momento, Danilo e Alex Sandro stanno performando al meglio e Bonucci, Chiellini e De Ligt danno solidità lì in mezzo. Dal centrocampo in sù, invece, il trasformismo è necessario per ovviare ad alcune criticità del pacchetto ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si sa e si è sempre saputo. La più grande dote di Massimilianoè la gestione del gruppo e l’intuizione nel capire i vari momenti della squadra. Con Chiesa, Bernardeschi e De Ligt è bastato utilizzare l’antica tecnica del bastone e della carota per farli rendere al meglio. Ma in che modo, il tecnico toscano proverà a riportare lain cima e a giocarsi lo? Il fattore tattico: difesa a 4 unica certezza Le opzioni nelle mani di Max sono varie e intriganti ma, per ogni cosa, ci deve comunque essere un punto fisso, una certezza: la difesa a 4 è il punto da cui partono le idee di Max. Per il momento, Danilo e Alex Sandro stanno performando al meglio e Bonucci, Chiellini e De Ligt danno solidità lì in mezzo. Dal centrocampo in sù, invece, il trasformismo è necessario per ovviare ad alcune criticità del pacchetto ...

