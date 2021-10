Jonas Carpignano | «A Chiara | il mio sguardo intimo sulla ‘Ndrangheta»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Jonas Carpignano firma A Chiara, il suo film più maturo, selezionato alla Quinzaine Des Réalisateurs del Festival di Cannes e vincitore del premio Europa Cinemas Label. Il terzo capitolo della trilogia su Gioia Tauro, in Calabria, iniziata con Mediterranea (2015) e proseguita con A Ciambra (prodotto anche da Martin Scorsese), arriva nelle sale il 7 ottobre. Questa volta il regista, cresciuto tra New York e Roma, segue la quindicenne Chiara (interpretata dalla sorprendente Swamy Rotolo), una ragazza apparentemente come tante, divisa tra amici, famiglia e scuola. Un giorno scopre che il padre (Claudio Rotolo), sparito da un po’ da casa, è colluso con la ‘Ndrangheta e latitante perché accusato di associazione a delinquere per traffico di stupefacenti. Il mondo le crolla addosso, ma, con coraggio e determinazione, inizia il suo cammino interiore, alla ricerca della propria libertà e della vera natura del padre.