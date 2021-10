Advertising

_adrianrguez21 : RT @Gazzetta_it: Inter, un 'aiuto' dalla Liga? Valencia, Betis e Rayo su #Sanchez - MesaVidela : RT @Gazzetta_it: Inter, un 'aiuto' dalla Liga? Valencia, Betis e Rayo su #Sanchez - Tutis93 : RT @Gazzetta_it: Inter, un 'aiuto' dalla Liga? Valencia, Betis e Rayo su #Sanchez - charlyvk_ : RT @Gazzetta_it: Inter, un 'aiuto' dalla Liga? Valencia, Betis e Rayo su #Sanchez - JavierVk : RT @Gazzetta_it: Inter, un 'aiuto' dalla Liga? Valencia, Betis e Rayo su #Sanchez -

Ultime Notizie dalla rete : Inter aiuto

La Gazzetta dello Sport

PRETENDENTI ? Il gradimento di Valencia, Betis e Rayo è comunque la base da cui partire per capire quali siano i margini di trattativa anche con l'. Certo è che a Bordalas non dispiacerebbe ...... ci si aspetta perlomeno unmaggiore in difesa. Anche lì, molto poco, svirgolando anche due palloni pericolosi. È richiesta maggiore leadership a futuro capitano dell'. ( Calabria SV: ...Il malcontento di Alexis Sanchez e l'ingaggio pesante del cileno sulle casse nerazzurre spinge l'Inter a pensare a una soluzione: in aiuto del club di Viale Liberazione, pare esserci già un movimento ...Il consigliere comunale puteolano Raffaele Postiglione ha inviato una missiva al vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola ...