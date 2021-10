Inter, che attacco! 22 gol in Serie A segnati da 11 giocatori diversi (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’Inter, dopo sette giornate di campionato, si trova al terzo posto in classifica con 17 punti, a due lunghezze dal Milan e a quattro dal Napoli capolista. Pure non essendo, al momento, la squadra migliore della competizione, però, la compagine allenata da Simone Inzaghi può vantare un altro straordinario primato. I nerazzurri, infatti, con 22 reti realizzate, sono il miglior attacco della Serie A. Undici i giocatori andati a segno tra le fila dei Campioni d’Italia in carica: 6 Dzeko 5 Lautaro Martinez 2 Skriniar e Correa 1 Perisic, Calhanoglu, Barella e Dimarco, Vecino, Darmian e Vidal. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) L’, dopo sette giornate di campionato, si trova al terzo posto in classifica con 17 punti, a due lunghezze dal Milan e a quattro dal Napoli capolista. Pure non essendo, al momento, la squadra migliore della competizione, però, la compagine allenata da Simone Inzaghi può vantare un altro straordinario primato. I nerazzurri, infatti, con 22 reti realizzate, sono il miglior attacco dellaA. Undici iandati a segno tra le fila dei Campioni d’Italia in carica: 6 Dzeko 5 Lautaro Martinez 2 Skriniar e Correa 1 Perisic, Calhanoglu, Barella e Dimarco, Vecino, Darmian e Vidal. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Inter : ?? | INTER GAMES Che cosa succede quando chiedi a @ddambrosio e @FDimarco di scoprire cosa c’è in una scatola? Q… - Gazzetta_it : Partenza ok, poi il crollo. Tra cambi, equivoci tattici e flop: Calhanoglu, che succede? - Inter : ?? | TELEGRAM Visto che ieri sera avete scaricato tutti Telegram, non dimenticatevi di unirvi al nostro canale uffi… - Rossonerosempr1 : RT @BisInterista: Inter imbarazzante sul fronte nuovo stadio, basta tacere. Suning è immobile, sta facendo tutto il Milan che ha già i sold… - JohSogos : @cmdotcom Cazzate e prese per il culo col Pif....fero che compra i debiti dell' inter -