GF Vip 6: un’emozione incontenibile (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ieri al GF Vip 6 è risultato molto difficile trattenere l’emozione. È stato Manuel Bortuzzo a smuovere gli animi dei telespettatori e degli inquilini, i quali si sono affrettati per abbracciarlo calorosamente. Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. Apprezzato per la sua forza e il suo spirito, l’atleta riesce sempre a trasmettere gioia e amore. Manuel Bortuzzo ha una storia di vita particolare…era Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ieri al GF Vip 6 è risultato molto difficile trattenere l’emozione. È stato Manuel Bortuzzo a smuovere gli animi dei telespettatori e degli inquilini, i quali si sono affrettati per abbracciarlo calorosamente. Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del GF Vip. Apprezzato per la sua forza e il suo spirito, l’atleta riesce sempre a trasmettere gioia e amore. Manuel Bortuzzo ha una storia di vita particolare…era Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Manuel Bortuzzo in piedi al GF Vip, un’emozione unica per gli altri concorrenti e per il pubblico | Video Mediaset -