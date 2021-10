False polizze e fondi investimento | truffati 1 500 investitori

Advertising

statodelsud : Milano, truffa false polizze e fondi investimento: sequestrati 21 milioni, 11 indagati - Pino__Merola : Milano, truffa false polizze e fondi investimento: sequestrati 21 milioni, 11 indagati - SkyTG24 : Milano, truffa false polizze e fondi investimento: sequestrati 21 milioni, 11 indagati - GDS_it : Indagate undici persone, sono accusate di aver raggirato quasi 1.500 investitori, tra cui numerosi professionisti e… - romi_andrio : RT @repubblica: Fondi di investimento fasulli alle Bermuda e false polizze, 11 indagati tra Italia e Svizzera: raggirati in 1.500, sequestr… -

Ultime Notizie dalla rete : False polizze

Dalle indagini e' emerso che il collocamento dellee' avvenuto attraverso una rete di distributori assicurativi italiani tra loro collegati, alcuni dei quali oggi non piu' esistenti per ...La distribuzione diassicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Lericevute dai clienti sonoe i relativi veicoli non sono assicurati. 1 https://agora - broker.com 2 https://alea - broker.com 3 https://assicurazioneimmediata.com 4 https://...Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano che ha condotto al sequestro oltre 21 milioni di euro nei confronti di 11 indagati accusati di ...Maxi sequestro di 21 milioni di euro, indagate 11 persone residenti in Svizzera, Lombardia, a Roma e nel pesarese ...