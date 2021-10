Draghi | “Pandemia sotto controllo | ma numero morti inaccettabile”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) “Laè finalmentein molte parti del mondo grazie a campagne di vaccinazione efficaci. Ma il Covid-19 continua a colpire duramente molti Paesi. A fine settembre, si contavano più di 50.000al giorno, nonostante l’enorme aumento della produzione di vaccini. Uncosì alto diè semplicemente”. Così il premier Marioal G20 dei Parlamenti in Senato. “Il Parlamento Europeo ha compiuto molti passi concreti per sfatare i miti sui vaccini e ha fornito linee guida utili per identificare le notizie false sulle piattaforme digitali. Il messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro. I vaccini sono sicuri. I vaccini salvano vite. l messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro. ...

"Lae' finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie a campagne di vaccinazione ... Cosi' il presidente del Consiglio Mario, in un passaggio del suo discorso in Senato alla ...... con le associazioni di categoria che hanno chiesto aun concreto aiuto. Anche il GPL, ...molteplici e imputabili al generalizzato aumento delle materie prime energetiche post (speriamo)Questo anche in ragione dei potenziali rischi di ulteriori squilibri macroeconomici che potrebbero emergere, oltre quelli già realizzati in ragione della pandemia ... E del quale il governo Draghi, ...Ieri il Parlamento ha votato la risoluzione di maggioranza sulla Nadef con cui il governo Draghi si impegna su più fronti, prorogando diverse misure ...