Docente fa lezione all'aperto per gli studenti senza green pass: "Sarò qui una volta a settimana" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sta facendo il giro del web la storia di un Docente universitario che ha tenuto una lezione all'aperto in Galleria Principe a Napoli per protestare contro l'obbligo del green pass imposto agli studenti universitari, docenti e personale universitario che, senza il certificato verde, non possono frequentare gli spazi universitari. Protagonista dell'iniziativa il professore Guido Cappelli, Docente di Letteratura italiana all'Università "L'Orientale". L'iniziativa ha coinvolto una ventina di ragazze e ragazzi. Ha partecipato anche una Docente della Federico II, che insegna letteratura umanistica latina e si chiama Antonietta Iacono. Il provvedimento relativo al green pass ha trovato il dissenso di una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sta facendo il giro del web la storia di ununiversitario che ha tenuto unaall'in Galleria Principe a Napoli per protestare contro l'obbligo delimposto agliuniversitari, docenti e personale universitario che,il certificato verde, non possono frequentare gli spazi universitari. Protagonista dell'iniziativa il professore Guido Cappelli,di Letteratura italiana all'Università "L'Orientale". L'iniziativa ha coinvolto una ventina di ragazze e ragazzi. Ha partecipato anche unadella Federico II, che insegna letteratura umanistica latina e si chiama Antonietta Iacono. Il provvedimento relativo alha trovato il dissenso di una ...

