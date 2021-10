Dalla Spagna, Juventus, Roma e Milan su Mazraoui: il terzino è in scadenza con l’Ajax (Di giovedì 7 ottobre 2021) Importante indiscrezione di mercato riportata nelle ultime ore in Spagna, secondo quanto rivelato da Fichajes.net, Juventus, Roma e Milan sarebbero sulle tracce di Noussair Mazraoui, terzino destro classe 1997 dell’Ajax. L’esterno della nazionale marocchina è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e in caso di mancato rinnovo sarebbe libero di trasferirsi a costo zero a partire L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Importante indiscrezione di mercato riportata nelle ultime ore in, secondo quanto rivelato da Fichajes.net,sarebbero sulle tracce di Noussairdestro classe 1997 del. L’esterno della nazionale marocchina è indi contratto nel prossimo giugno e in caso di mancato rinnovo sarebbe libero di trasferirsi a costo zero a partire L'articolo

Advertising

KRLS : Siamo di fronte ad un chiaro esempio di persecuzione politica, disdicevole della democrazia europea. Orgoglioso di… - GoalItalia : ? Prima sconfitta dopo 37 partite ? Prima sconfitta in casa dal 1999 in gare ufficiali ? Prima sconfitta a Milano d… - tonygamblerII : Tutti pazzi per Ramos #SsLazio #LuisFelipe Dalla Spagna: corsa a tre per Luiz Felipe a zero - TOSADORIDANIELA : RT @poliziadistato: L’insolito atteggiamento del conducente di un Tir proveniente dalla Spagna in sosta con il motore acceso e il forte odo… - discoradioIT : RT @poliziadistato: L’insolito atteggiamento del conducente di un Tir proveniente dalla Spagna in sosta con il motore acceso e il forte odo… -