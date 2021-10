Da Louis Vuitton a Miu Miu: la conclusione della Paris Fashion Week (Di giovedì 7 ottobre 2021) E anche la Paris Fashion Week è giunta al termine, salutando un mese ricco di spunti Fashion da ricordare per la Primavera/Estate 2022. Tantissime le case di alta moda che hanno conquistato la passerella e, tra quelle che hanno chiuso il cerchio, vi sono Louis Vuitton, Miu Miu e Chanel. Miuccia Prada porta alla Paris Fashion Week una collezione che propone l’half suit, l’abito tagliato, restituendo potere a ciò che è già sotto i nostri occhi e può prendere una vita diversa, una forma diversa, badando allo spreco di risorse. Ed è così che i pantaloni con un colpo di forbici diventano gonne, le camicie e i maglioni hanno bordi poco rifiniti lasciando il corpo “a vista”. View this post on Instagram Un ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 7 ottobre 2021) E anche laè giunta al termine, salutando un mese ricco di spuntida ricordare per la Primavera/Estate 2022. Tantissime le case di alta moda che hanno conquistato la passerella e, tra quelle che hanno chiuso il cerchio, vi sono, Miu Miu e Chanel. Miuccia Prada porta allauna collezione che propone l’half suit, l’abito tagliato, restituendo potere a ciò che è già sotto i nostri occhi e può prendere una vita diversa, una forma diversa, badando allo spreco di risorse. Ed è così che i pantaloni con un colpo di forbici diventano gonne, le camicie e i maglioni hanno bordi poco rifiniti lasciando il corpo “a vista”. View this post on Instagram Un ...

