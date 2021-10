Craig Breen firma con M Sport per due anni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il mondiale WRC sta per concludersi, ed è tempo di mercato piloti. La mossa da copertina la fa la M, la quale ha annunciato l’ingaggio di. L’irlandese guiderà una delle due Ford Puma Rally1 per le prossime due stagioni, 2022 e 2023. A leggere le note al 31enne ci sarà Paul Nagle, ex “naviga” di Kris Meeke e già partner diin questa stagione. La coppia corre attualmente part time con la Hyundai.: perché ha scelto M? Le ragioni della scelta disono essenzialmente due. La prima riguarda la possibilità di correre l’intero mondiale, anziché una mezza stagione come sta facendo adesso. Rimanere in Hyundai significava continuare una vita da “precario”, correndo un rally si ed un rally no. Con il passaggio ...