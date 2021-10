Chiesa non si perde d’animo: «Le notti magiche continueranno» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Chiesa ha parlato anche ai canali ufficiali della Nazionale dopo il ko in Nations League contro la Spagna. Le sue dichiarazioni Anche Federico Chiesa ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale. Ecco il suo commento dopo Italia–Spagna: «Si riparte dalla grande forza che abbiamo avuto in 10 contro 11, dall’orgoglio di dimostrare che noi siamo l’Italia e lottiamo fino alla fine, anche se stasera non abbiamo dimostrato il nostro gioco. La voglia di lottare per questa maglia e per l’allenatore che ci ha portato tanto entusiasmo c’è stata. Ora pensiamo alla partita di domenica perché vogliamo tornare a vincere subito. Risultati utili? Dobbiamo solo applaudire mister Mancini, abbiamo fatto un record mondiale e di mezzo ci abbiamo messo anche un campionato europeo. C’è grande orgoglio, sono state notti magiche che penso ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha parlato anche ai canali ufficiali della Nazionale dopo il ko in Nations League contro la Spagna. Le sue dichiarazioni Anche Federicoha parlato ai canali ufficiali della Nazionale. Ecco il suo commento dopo Italia–Spagna: «Si riparte dalla grande forza che abbiamo avuto in 10 contro 11, dall’orgoglio di dimostrare che noi siamo l’Italia e lottiamo fino alla fine, anche se stasera non abbiamo dimostrato il nostro gioco. La voglia di lottare per questa maglia e per l’allenatore che ci ha portato tanto entusiasmo c’è stata. Ora pensiamo alla partita di domenica perché vogliamo tornare a vincere subito. Risultati utili? Dobbiamo solo applaudire mister Mancini, abbiamo fatto un record mondiale e di mezzo ci abbiamo messo anche un campionato europeo. C’è grande orgoglio, sono stateche penso ...

