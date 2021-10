Belgio-Francia stasera in chiaro: dove vedere in TV e in streaming la semifinale di Nations League 2021 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si gioca stasera Belgio-Francia, seconda partita di semifinale della Nations League 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming. Belgio-Francia è la partita in programma stasera alle 20:45 e valida come seconda semifinale di Nations League 2021, dopo che ieri sera, a Milano, è andata in scena Italia-Spagna. Chi vincerà l'incontro sfiderà le "Furie rosse" di Luis Enrique domenica 10 ottobre a San Siro. dove vederla in TV Belgio-Francia sarà visibile in chiaro grazie a Mediaset che la trasmetterà sul canale 20 con diretta a partire dalle 20:45. ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Si gioca, seconda partita didella: eccovederla in TV e inè la partita in programmaalle 20:45 e valida come secondadi, dopo che ieri sera, a Milano, è andata in scena Italia-Spagna. Chi vincerà l'incontro sfiderà le "Furie rosse" di Luis Enrique domenica 10 ottobre a San Siro.vederla in TVsarà visibile ingrazie a Mediaset che la trasmetterà sul canale 20 con diretta a partire dalle 20:45. ...

