Batterio killer in ospedale a Verona, 89 neonati morti o con gravi conseguenze: sette indagati. sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Verona con le accuse di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime in ambito sanitario in relazione all'inchiesta sull'infezione da Citrobacter all'ospedale della Mamma e del Bambino, dove 89 neonati sarebbero stati uccisi o avrebbero subito gravi conseguenze fisiche in seguito all'infezione.

