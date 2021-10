Astrazeneca arriva in Antartide | ora tutti i continenti hanno i vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il vaccinoto fino all’. Le dosi sono state trasportate questa settimana per immunizzare i 23 membri dello staff chetenuto in funzione la stazione di ricerca britannica Rothera durante l’inverno polare. A darne notizia è la BBC. Perre in una delle aree più a sud del mondo il vaccino ha dovuto compiere un viaggio lungo più di 16mila km, iniziato con un volo della Royal Air Force da Brize Norton, in Inghilterra, che ha incluso due scali in Senegal e nelle isole Falkland. Per tutto il tempo del viaggio le dosi sono state mantenute alla temperatura di conservazione richiesta per il vaccino, ovvero 2-8° C, all’interno di speciali contenitori adatti al trasporto. Il vaccinonon era mai stato portato sino ad ora così a sud nel mondo. ...