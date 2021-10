Abraham: «Mourinho? Ho imparato più con lui che in tutta la mia vita» (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tammy Abraham si racconta e parla del suo arrivo in Serie A, alla Roma: ecco le dichiarazioni del centravanti giallorosso Tammy Abraham ha rilasciato un’intervista al The Guardian. Le sue dichiarazioni sull’arrivo alla Roma. Mourinho – «Mi disse: “vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?“. Volevo rimanere in Premier League perché era casa mia. In poche settimane con lui ho imparato tanto quanto in tutta la mia vita. L’opzione più facile era quella di rimanere al Chelsea. Ho capito che dovevo andare via e mettermi alla prova. Ai giocatori dico di provare e di non avere paura. Sono andato alla Roma ed è ora di far vedere chi sono». OBIETTIVO – «Voglio essere tra i migliori del mondo quando si parla di attaccanti. È il mio obiettivo e non mi fermerò finché non ci ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tammysi racconta e parla del suo arrivo in Serie A, alla Roma: ecco le dichiarazioni del centravanti giallorosso Tammyha rilasciato un’intervista al The Guardian. Le sue dichiarazioni sull’arrivo alla Roma.– «Mi disse: “vuoi goderti un po’ di sole o stare sotto la pioggia?“. Volevo rimanere in Premier League perché era casa mia. In poche settimane con lui hotanto quanto inla mia. L’opzione più facile era quella di rimanere al Chelsea. Ho capito che dovevo andare via e mettermi alla prova. Ai giocatori dico di provare e di non avere paura. Sono andato alla Roma ed è ora di far vedere chi sono». OBIETTIVO – «Voglio essere tra i migliori del mondo quando si parla di attaccanti. È il mio obiettivo e non mi fermerò finché non ci ...

Advertising

Gazzetta_it : La sfida di Abraham: “Ho imparato più in poche settimane con Mou che in tutta la vita” #Roma - FantaMasterApp : 'Roma, Abraham: “Con questa frase Mourinho mi ha convinto a dire sì”' - LorenzoMolaioni : RT @AliprandiJacopo: #Abraham al @guardian: «Un giorno, la scorsa estate, mi squillò il telefono. Risposi… Era José #Mourinho. Mi disse: “V… - CinqueNews : Roma, #Abraham dalla Nazionale inglese: «Con #Mourinho ho già imparato tanto» - cmdotcom : #Abraham: 'Volevo rimanere in #Premier, alla #Roma per #Mourinho. Mi disse: 'Vuoi goderti il sole o stare sotto la… -