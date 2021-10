WhatsApp Beta si aggiorna alla versione 2.21.21.2 con una piccola novità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha dato il via al rilascio di una nuova versione Beta dedicata ai dispositivi Android. Ecco le novità L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nelle scorse ore il team diha dato il via al rilascio di una nuovadedicata ai dispositivi Android. Ecco leL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna alla versione 2.21.21.2 con una piccola novità - HamzaNawab19 : Beta Twitter Twitter hai ?? #WhatsApp - alessandro_mano : La versione beta di Whatsapp per desktop fa così schifo che mi sembra di avere #whatsappdown da almeno una settimana - marimeriss : esse beta do whatsapp web eh mt sinistro - infoitscienza : WhatsApp: arriva una novità esclusiva per la versione Beta -