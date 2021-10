Varriale indagato, sospeso da video Rai fino a chiarimento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale, indagato per stalking e lesioni personali aggravate, dopo la querela dell’ex compagna per percosse e stalking, a quanto apprende l’Adnkronos, è stato sospeso dal video per decisione dei vertici Rai fino a quando non sarà tutto chiarito. Al momento nei confronti del giornalista è stata disposta la misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex vicedirettore di Rai Sport Enricoper stalking e lesioni personali aggravate, dopo la querela dell’ex compagna per percosse e stalking, a quanto apprende l’Adnkronos, è statodalper decisione dei vertici Raia quando non sarà tutto chiarito. Al momento nei confronti del giornalista è stata disposta la misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa”. L'articolo proviene da Italia Sera.

