Traffico Roma del 06-10-2021 ore 11 | 30

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Luceverdedalla redazione Buongiorno e ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani intenso ilsul Raccordo Anulare code lungo la carreggiata interna tra Cassia e Flaminia è più avanti tra svincolo A24 e poi tra casina e abbia si sta in fila anche lungo la carreggiata esterna del raccordo tra Pontina e Tuscolana e tra Casilina e svincolo A24 file a tratti sulla tangenziale est verso lo stadio altezza Salaria e altezza galleria Giovanni XXIII migliorata la situazione delinvece sulle percorso Urbano della A24-teramo ora file solo fortunato e la tangenziale est e quindi in entrata aincidente sulla via Appia code tra via dei Laghi e il raccordo anulare altro incidente su via dell’Acqua Vergine file altezza via Colli della Valentina nelle due direzioni terminata invece le ...