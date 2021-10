Texas, sparatoria in un liceo di Arlington: diversi feriti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Diverse persone sarebbero rimaste coinvolte nella sparatoria in una scuola superiore del Texas. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Arlington, Jim Ross, ai media locali, almeno due persone sono rimaste ferite nella Timberview High School, che la polizia sta “setacciando” per trovare il responsabile della sparatoria, che sarebbe ancora quindi in azione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Diverse persone sarebbero rimaste coinvolte nellain una scuola superiore del. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di, Jim Ross, ai media locali, almeno due persone sono rimaste ferite nella Timberview High School, che la polizia sta “setacciando” per trovare il responsabile della, che sarebbe ancora quindi in azione. L'articolo proviene da Italia Sera.

