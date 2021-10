Spezia | infortunio Bourabia | due mesi di stop

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lesione distrattiva al polpaccio della gamba destra per il centrocampista delloMehdi, che sarà costretto a fermarsi per circa due. Il calciatore marocchino con cittadinanza francese aveva avvertito il dolore durante il match contro il Milan. Un’assenza pesante per il tecnico Thiago Motta, confermato dalla società dopo un inizio di campionato difficile. SportFace.

