Ritirato un lotto di salsicce stagionate, erano contaminate. Ecco il marchio e i particolari (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora un altro prodotto richiamato. Si arricchisce la lista di prodotti fermati e richiamati dal ministero della Salute per differenti tipi di contaminazioni. L’ultimo, il richiamo precauzionale riguarda un lotto di salsiccia stagionata a marchio Cornicchia. Il richiamo, in questo caso e come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla “presenza di Salmonella in n°1 campione (campione di prelievo)”. Il prodotto soggetto a richiamo è indicato dal numero di lotto 213141 con il termine massimo di conservazione (Tmc) 06/02/2022. Segnalata salsiccia contaminata Nel dettaglio, come si legge sempre sul sito, la salsiccia stagionata colpita dal richiamo, è quella prodotta dal Salumificio Cornicchia Srl nello stabilimento di via Sputnik 2 a Corciano, in provincia di Perugia (marchio di identificazione IT 1220 L CE). LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora un altro prodotto richiamato. Si arricchisce la lista di prodotti fermati e richiamati dal ministero della Salute per differenti tipi di contaminazioni. L’ultimo, il richiamo precauzionale riguarda undi salsiccia stagionata aCornicchia. Il richiamo, in questo caso e come riporta ilfattoalimentare.it, è dovuto alla “presenza di Salmonella in n°1 campione (campione di prelievo)”. Il prodotto soggetto a richiamo è indicato dal numero di213141 con il termine massimo di conservazione (Tmc) 06/02/2022. Segnalata salsiccia contaminata Nel dettaglio, come si legge sempre sul sito, la salsiccia stagionata colpita dal richiamo, è quella prodotta dal Salumificio Cornicchia Srl nello stabilimento di via Sputnik 2 a Corciano, in provincia di Perugia (di identificazione IT 1220 L CE). LEGGI ...

Advertising

nati_rosinaty : RT @SecolodItalia1: Ritirato un lotto di salsicce stagionate, erano contaminate. Ecco il marchio e i particolari - magicaGrmente22 : RT @SecolodItalia1: Ritirato un lotto di salsicce stagionate, erano contaminate. Ecco il marchio e i particolari - SecolodItalia1 : Ritirato un lotto di salsicce stagionate, erano contaminate. Ecco il marchio e i particolari - Luna49351435 : @Beppe_FF Lotto ritirato AZ - Luna49351435 : @Beppe_FF se non sai quello che stai facendo non devi fare il medico, purtroppo questi medici non fanno un straccio… -