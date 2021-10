Positivi a scuola nel Napoletano: intera classe va in quarantena (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Acerra. Scatta la quarantena per un’intera classe di un liceo polispecialistico di Acerra, in provincia di Napoli, dopo che quattro alunni sono risultati Positivi al Coronavirus. Gli studenti proseguiranno le lezioni con la didattica a distanza, almeno fino al 27 ottobre. Si dicono preoccupati i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Acerra. Scatta laper un’di un liceo polispecialistico di Acerra, in provincia di Napoli, dopo che quattro alunni sono risultatial Coronavirus. Gli studenti proseguiranno le lezioni con la didattica a distanza, almeno fino al 27 ottobre. Si dicono preoccupati i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

