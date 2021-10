Pensioni | Anief | confermato il ricatto “Opzione Donna” | serve una deroga immediata

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Per le lavoratrici è rimasta solo una strada per andare in pensione anticipatamente, oltre a quelle classiche che prevedono l’uscita a 67 anni o con 42 anni e oltre di contributi: è “”. Riguarda le dipendenti con un’età anagrafica pari a 58 anni al 31 dicembre 2002 (nate entro il 31 dicembre 1962) e con un’anzianità contributiva di 35 anni al 31 dicembre 2020: solo che sono obbligate a optare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. La denuncia è arrivata da, l’Associazione nazionale insegnanti e formatori, che in una nota ha sottolineato come il passaggio a questo modello comporti lo sviluppo di un montante previdenziale decisamente peggiorativo rispetto a quello retributivo classico: “c’è il rischio di arrivare a percepire fino al 30% in meno nell’importo dell’assegno previdenziale. ...