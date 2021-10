ONANA | TANTA VOGLIA DI INTER

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Andréè un portiere accostato con forza all’per la prossima stagione. Le critiche ad Handanovic, a detta di Inzaghi inopportune, continuano incessanti nell’ambiente nerazzurro. E dunque per il futuro si guarda a, che a febbraio sarà libero di accordarsi con un’altra società a parametro zero dopo il mancato rinnovo con l’Ajax. Andrénasce il 2 aprile del 1996 a Nkol Ngok, è un portiere dell’Ajax e del Camerun. Anche suo cugino Fabrice Ondoa fa il portiere e dopo una crescita nella cantera del Barcellona, si è svincolato di recente dai croati dell’Nk Istria 1961.inizia alla Samuel Eto’o Academy, scuola calcio del fenomeno camerunense. Nel 2010 entra nel settore giovanile del Barcellona e ci rimane fino al 2015, anno in cui si trasferisce all’Ajax per 150mila ...

il_gentlemaw : @solounataty La cosa bella è che nessuno è Handanovic tranne proprio Samir. Farà 38 anni quando finirà il contratto… - andrewguada : Comprare portieri già fortissimi è impossibile, bisogna scommettere sui nuovi Keylor Navas: poche chiacchiere, gius… - GioGioInter : RT @esistenzialinte: Raga non c’era tanta scelta Onana o niente - esistenzialinte : Raga non c’era tanta scelta Onana o niente -

Sicuramenteè un portiere interessante, ma non dimentichiamo che abbiamo già Handanovic che è ... sicuramente dimostra che c'èpassione e amore per l'Inter. Ma ricordiamo che c'è una ...Ogni singolo match può quindi diventare cruciale ai fini della qualificazione, che sarebbe... Si ripropone il problema portiere nell'Ajax, che deve far fronte alla lunga squalifica diper ...Andre pur di arrivare in Italia ha rifiutato la scorsa estate il Lione che era pronto a riconoscere un indennizzo all’Ajax. L’Inter si assicura un portiere di grande esperienza internazionale e dai ri ...Samir Handanovic ha continuato a lavorare a testa bassa, rispondendo poi in campo da campione. Tante critiche (alcune giuste) e perplessità, che però non lo hanno minimamente scalfito. Samir Handanovi ...