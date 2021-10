Nations League 2020/2021, tabellone e accoppiamenti semifinali e finali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il tabellone e gli accoppiamenti delle Final Four della UEFA Nations League 2021/2022. Si parte mercoledì 6 ottobre con la prima semifinale tra l’Italia campione d’Europa e la Spagna che, nel palcoscenico del Giuseppe Meazza, daranno vita alla rivincita della semifinale di Euro 2020. Il giorno seguente scenderanno in campo la Francia campione del mondo e il Belgio; le vincenti delle due partite si contenderanno il trofeo in finale, mentre le perdenti giocheranno la gara per il terzo posto. semifinali Mercoledì 6 ottobre ore 20:45Italia-Spagna Giovedì 7 ottobre ore 20:45 Belgio-Olanda FINALE 3° POSTO Domenica 10 ottobre ore 15:00Italia/Spagna – Belgio/Olanda FINALE Domenica 10 ottobre ore 20:45Italia/Spagna – Belgio/Olanda SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ile glidelle Final Four della UEFA/2022. Si parte mercoledì 6 ottobre con la prima semifinale tra l’Italia campione d’Europa e la Spagna che, nel palcoscenico del Giuseppe Meazza, daranno vita alla rivincita della semifinale di Euro. Il giorno seguente scenderanno in campo la Francia campione del mondo e il Belgio; le vincenti delle due partite si contenderanno il trofeo in finale, mentre le perdenti giocheranno la gara per il terzo posto.Mercoledì 6 ottobre ore 20:45Italia-Spagna Giovedì 7 ottobre ore 20:45 Belgio-Olanda FINALE 3° POSTO Domenica 10 ottobre ore 15:00Italia/Spagna – Belgio/Olanda FINALE Domenica 10 ottobre ore 20:45Italia/Spagna – Belgio/Olanda SportFace.

