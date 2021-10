Maltempo | cede la strada | la via Pontina resta chiusa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non è ancora stata riaperta al traffico la SS 148. Da questa mattina, a causa del, la viaal traffico – in entrambe le direzioni – in prossimità del km 96,200 aI, frazione di Terracina (Latina). Il motivo? E’ tutto fermo a causa di un cedimento avvenuto ai margini del piano viabile a seguito delle forti piogge che hanno interessato la zona. Leggi anche: Via, spunta un altro cinghiale in: l’auto lo investe e lo uccide (FOTO) Via, la: i percorsi alternativi Al momento si stanno effettuando le verifiche tecniche atte a stabilire un cronoprogramma per gli interventi di ripristino del piano viabile e per garantire in piena sicurezza la ...