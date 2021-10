Mako del Giappone si sposa: fissata la data (imminente) delle nozze (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Principessa Mako del Giappone si sposa. Se questa notizia vi sembra di averla già letta da qualche parte è perché in realtà risale ormai al lontano 2017, quando la nipote del 126° imperatore del Trono del Crisantesimo aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con il compagno di università Kei Komuro. Cosa c’è di nuovo oggi? Che finalmente è stata stabilita una data per le nozze, dopo anni di rinvii. Quando sarà il matrimonio di Mako del Giappone Il tanto agognato matrimonio reale si terrà martedì 26 ottobre 2021, come annunciato dall’agenzia ufficiale della Casa Imperiale. Ma non aspettatevi un royal wedding in pompa magna, anzi. Il matrimonio si celebrerà con discrezione, sia per motivi di sicurezza dovuti alla pandemia, sia per il clima di pubblica ... Leggi su dilei (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Principessadelsi. Se questa notizia vi sembra di averla già letta da qualche parte è perché in realtà risale ormai al lontano 2017, quando la nipote del 126° imperatore del Trono del Crisantesimo aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con il compagno di università Kei Komuro. Cosa c’è di nuovo oggi? Che finalmente è stata stabilita unaper le, dopo anni di rinvii. Quando sarà il matrimonio didelIl tanto agognato matrimonio reale si terrà martedì 26 ottobre 2021, come annunciato dall’agenzia ufficiale della Casa Imperiale. Ma non aspettatevi un royal wedding in pompa magna, anzi. Il matrimonio si celebrerà con discrezione, sia per motivi di sicurezza dovuti alla pandemia, sia per il clima di pubblica ...

