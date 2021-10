Luisa Mattioli | morta l' ex moglie di Roger Moore La Dolce vita e la rottura burrascosa

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) New York, 6 ottobre 2021 - Èa 85 anni, attrice italiana celebre a cavallo tra gli anni 50' e 60', conosciuta ai più per essere stata la terzadi. I due si ...

Advertising

zazoomblog : Morta lattrice Luisa Mattioli terza moglie di Roger Moore - #Morta #lattrice #Luisa #Mattioli - BreakingItalyNe : RT @repubblica: È morta Luisa Mattioli, ex moglie di Roger Moore - zazoomblog : Addio a Luisa Mattioli l’amore con Roger Moore e i tre figli - #Addio #Luisa #Mattioli #l’amore… - mosbocco : ?”La terza moglie di Roger Moore”. Che merde siete. Luisa Mattioli, morta l’attrice che fu la terza moglie di Roger… - UnioneSarda : #Spettacoli - Addio a Luisa Mattioli, terza moglie di #RogerMoore -

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Mattioli

New York, 6 ottobre 2021 - È morta a 85 anni, attrice italiana celebre a cavallo tra gli anni 50' e 60', conosciuta ai più per essere stata la terza moglie di Roger Moore . I due si erano conosciuti sul set del film 'Il ratto ...L'attrice, terza moglie dell'ex James Bond, Roger Moore, è morta im Svizzera all'età di 85 anni. Lo riporta il Daily Mail senza indicare la data del decesso. Il tabloid britannico cita amici di ...New York, 6 ottobre 2021 - È morta a 85 anni Luisa Mattioli, attrice italiana celebre a cavallo tra gli anni 50' e 60', conosciuta ai più per essere stata la terza moglie di Roger Moore. I due si eran ...Lutto nel cinema, si è spenta Luisa Mattioli. La donna è stata la terza moglie dell'indimenticato attore Roger Moore ovvero James Bond.