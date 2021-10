Lnd presenta il pallone Serie C donne, Sibilia “Crescere ancora” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Investire sempre di più sul calcio femminile, che sta crescendo ma “deve essere ancora incentivato”. Questo l'obiettivo della Lega Nazionale Dilettanti, come evidenziato dal presidente Cosimo Sibilia, in occasione della presentazione del pallone ufficiale della Serie C femminile, risultato della partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti e GTZ Distribution. Il campionato di Serie C femminile prenderà il via il prossimo 10 ottobre col nuovo format a tre gironi da sedici squadre ciascuno. “Siamo qui perchè rappresentiamo il calcio di base, perchè noi continuiamo a crederci – ha detto ancora Sibilia nel corso della presentazione presso lo store Officina dello Sport a Roma – Noi facciamo cose concrete e la concretezza è ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Investire sempre di più sul calcio femminile, che sta crescendo ma “deve essereincentivato”. Questo l'obiettivo della Lega Nazionale Dilettanti, come evidenziato dal presidente Cosimo, in occasione dellazione delufficiale dellaC femminile, risultato della partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti e GTZ Distribution. Il campionato diC femminile prenderà il via il prossimo 10 ottobre col nuovo format a tre gironi da sedici squadre ciascuno. “Siamo qui perchè rappresentiamo il calcio di base, perchè noi continuiamo a crederci – ha dettonel corso dellazione presso lo store Officina dello Sport a Roma – Noi facciamo cose concrete e la concretezza è ...

