Le accuse dopo il blackout mondiale, è tempesta su Facebook (Di mercoledì 6 ottobre 2021) . Frances Haugen, ex manager di Fb, testimoniando alla sottocommissione per il commercio del Senato Usa sulla protezione dei consumatori, ha presentato una condanna ad ampio raggio del social e contro Instagram dannoso a suo dire per alcuni adolescenti."Mi chiamo Frances Haugen. Ho lavorato su Facebook. Mi sono iscritta a Facebook perché penso che Facebook abbia il potenziale per tirare fuori il meglio di noi. Ma sono qui oggi perché credo che i prodotti di Facebook danneggino i bambini, alimentino la divisione e indeboliscano la nostra democrazia. La dirigenza dell'azienda sa come rendere più sicuri Facebook e Instagram, ma non apporterà i cambiamenti necessari perché hanno messo i loro profitti astronomici davanti alle persone".video width="746" height="420" ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) . Frances Haugen, ex manager di Fb, testimoniando alla sottocommissione per il commercio del Senato Usa sulla protezione dei consumatori, ha presentato una condanna ad ampio raggio del social e contro Instagram dannoso a suo dire per alcuni adolescenti."Mi chiamo Frances Haugen. Ho lavorato su. Mi sono iscritta aperché penso cheabbia il potenziale per tirare fuori il meglio di noi. Ma sono qui oggi perché credo che i prodotti didanneggino i bambini, alimentino la divisione e indeboliscano la nostra democrazia. La dirigenza dell'azienda sa come rendere più sicurie Instagram, ma non apporterà i cambiamenti necessari perché hanno messo i loro profitti astronomici davanti alle persone".video width="746" height="420" ...

Advertising

ilriformista : Una vita rovinata dalla malagiustizia: #Giffoni è stato l'unico diplomatico radiato dalla Farnesina, ma dopo 7 anni… - riotta : Matteo Salvini aveva con la sentenza #Lucano l'occasione d'oro per riposizionarsi dopo le accuse a #Morisi volando… - ComparatoNicola : RT @FocusonafricaIt: Un ampio e qualificato approfondimento che prova a spiegare il #Rwanda contemporaneo, tra contraddizioni e accuse, tra… - sportli26181512 : Abusi e molestie nel calcio femminile. Accuse anche in Australia, la Federazione apre un'inchiesta: Anche in Austra… - Enzo97736396 : RT @FocusonafricaIt: Un ampio e qualificato approfondimento che prova a spiegare il #Rwanda contemporaneo, tra contraddizioni e accuse, tra… -