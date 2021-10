Juventus | occhi puntati su Bennacer

Leggi su footdata

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, gli uomini di mercato bianconeri avrebbero messo nel mirino il centrocampista del Milan Ismael. Il classe 1997 algerino in questa stagione ha trovato poco spazio alla corte di Stefano Pioli a causa dell’esplosione di Sandro Tonali, e potrebbe valutare anche un possibile addio nella prossima estate. Secondo Fichajes.net, la Juve sarebbe in competizione con l’Atletico Madrid per il giocatore rossonero, che in ogni caso è legato al Diavolo da un contratto in scadenza nel 2024. Non solo: i bianconeri sono interessati anche ad un altro elemento della rosa rossonera. Cherubini e i dirigenti del club torinese sono infatti alla finestra da tempo per Alessio Romagnoli: il capitano del Milan non ha ancora rinnovato il contratto e la trattativa con Maldini e Massara sarebbe in stallo.