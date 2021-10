Italia | Pellegrini | «Non ho visto una Spagna superiore a noi»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lorenzo, nel post partita di, ha analizzato la sconfitta degli azzurri, arrivata con il risultato di 2-1ko in semifinale di Nations League. Lorenzo, autore del gol azzurro alla, analizza la gara ai microfoni di Rai Sport: «Ci dispiace, c’è tanto rammarico. Queste partite si decidono con episodi che oggi non sono andati a nostro favore. Espulsione Bonucci? Tante volte si può fischiare, altre no. Può succedere a chiunque, ma nella sconfitta abbiamo dimostrato di essere un gruppo incredibile che ci crede fino all’ultimo.? Sono avanti nel loro modo di giocare che li differenzia da tanto tempo, ma non li ho visti superiori a noi anche in inferiorità numerica. Siamo forti, il nostro futuro sarà bello e pieno di ...

Advertising

SeFutbol : ?? Gol de Italia. Marca Pellegrini. ???? ?? ???? | 1-2 | 82’ #VamosEspaña #NationsLeague - SkySport : ITALIA-SPAGNA 1-2 Risultato finale ? ? #FerranTorres (17') ? #FerranTorres (45+2') ? #Pellegrini (83') ??… - ilRomanistaweb : #ItaliaSpagna 1-2, #Pellegrini: 'C'è rammarico, ma siamo un gruppo forte' Il capitano della Roma, autore del gol a… - CalcioPillole : Italia, Pellegrini: ' Nonostante la sconfitta un gruppo unito'. Ha parlato ai microfoni di Rai Sport anche Lorenzo… - tvdellosport : ?L’ #Italia di Roberto #Mancini perde la semifinale di #NationsLeague contro la #Spagna. ??Decisiva la doppietta… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Pellegrini

Ma poi va a sbattere e non sfonda, fino allo scatto finale, quello della voglia d': assist per, ma non basta. E' solo 1 - 2. BERNARDESCHI 5,5 Parte centravanti ma dura poco, le ...All'non basta la rete dinel finale: gli azzurri domenica giocheranno la finale per il terzo e quarto posto. Una sconfitta che in ...Il centrocampista: "Non ho visto una Spagna superiore a noi. Il nostro futuro sarà pieno di belle soddisfazioni e vittorie" ...L’Italia, che schiera Bernardeschi ‘falso ... quando Chiesa “taglia” in due la difesa della Spagna e serve al subentrato Pellegrini il più comodo degli assist per il 2-1.