Il talento di Lorenzo: a 14 anni si iscrive all'Università di Matematica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È una "matricola" del corso di laurea in Matematica dell'Università di Pisa. Dice: "Studio tanto, Figalli è il mio Superman" Leggi su rainews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È una "matricola" del corso di laurea indell'di Pisa. Dice: "Studio tanto, Figalli è il mio Superman"

Advertising

mathematicalrun : RT @Corriere: Lorenzo, il 14enne talento della matematica: «Mi sono iscritto all’Università di Pisa» - margalarramendi : Lorenzo, genio della matematica a 14 anni si iscrive all’università di Pisa - grecben : Ho scritto di @LorePelle7, di come questo grande inizio di stagione non sia un miracolo o qualcosa di astruso, ma l… - alestuppia93 : In casa Torino dimostrano di capirci di talento. Lorenzo Lucca sbolognato come un bidone, farà il suo esordio con l… - danieledv79 : RT @Corriere: Lorenzo, il 14enne talento della matematica: «Mi sono iscritto all’Università di Pisa» -