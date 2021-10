Il mea culpa della Chiesa francese davanti ai 216 mila abusi sessuali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È lungo 485 pagine (duemila sono quelle di allegati) l’atteso rapporto della commissione indipendente sugli abusi sessuali nella Chiesa di Francia. Il risultato è “spaventoso”, ha detto il presidente della Conferenza episcopale locale, mons. Eric de Moulins-Beaufort, durante la conferenza stampa (trasmessa in diretta televisiva) in cui è stato presentato il dossier: 216 mila vittime accertate, 2.900-3.200 i chierici coinvolti. Includendo anche le aggressioni commesse da laici, il numero degli abusati raggiunge quota 330 mila. Il periodo preso in riferimento va dal 1950 al 2020. Jean-Marc Sauvé, che per trentadue mesi ha coordinato il lavoro di studio, ascolto delle vittime e scrittura della relazione, ha ricordato che “in Francia 5,4 ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) È lungo 485 pagine (duesono quelle di allegati) l’atteso rapportocommissione indipendente suglinelladi Francia. Il risultato è “spaventoso”, ha detto il presidenteConferenza episcopale locale, mons. Eric de Moulins-Beaufort, durante la conferenza stampa (trasmessa in diretta televisiva) in cui è stato presentato il dossier: 216vittime accertate, 2.900-3.200 i chierici coinvolti. Includendo anche le aggressioni commesse da laici, il numero degli abusati raggiunge quota 330. Il periodo preso in riferimento va dal 1950 al 2020. Jean-Marc Sauvé, che per trentadue mesi ha coordinato il lavoro di studio, ascolto delle vittime e scritturarelazione, ha ricordato che “in Francia 5,4 ...

