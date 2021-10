Icardi alla Juventus: un ostacolo “bianconero” si intromette a gennaio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mauro Icardi potrebbe dire addio al PSG a gennaio: su di lui c’è il forte interesse di Fabio Paratici che vorrebbe portarlo al Tottenham. Il PSG e Mauro Icardi potrebbero salutarsi già nella prossima sessione di calciomercato. L’attaccante potrebbe infatti dire addio alla Francia già a gennaio e su di lui resta forte l’interesse di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mauropotrebbe dire addio al PSG a: su di lui c’è il forte interesse di Fabio Paratici che vorrebbe portarlo al Tottenham. Il PSG e Mauropotrebbero salutarsi già nella prossima sessione di calciomercato. L’attaccante potrebbe infatti dire addioFrancia già ae su di lui resta forte l’interesse di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

