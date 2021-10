Grazie agli astenuti!

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ci sono due dati politici che emergono in modo netto e inequivocabile da queste elezioni amministrative: il primo è che sono state elette persone sostanzialmente sane di mente, tendenzialmente stabili, in grado d’intendere e di volere, capaci di leggere e scrivere, tutto sommato presentabili – mentre sono usciti sconfitti o quantomeno malconci cerebrolesi, analfabeti più o meno funzionali, scimmie urlatrici, scappati di casa e Pippo Franco; il secondo è il calo dell’affluenza, uno dei più vistosi di sempre. Non si tratta certo di una coincidenza, ma di un evidente rapporto di causa-effetto: meno sono gli elettori, migliori sono gli eletti. Perché è vero che con un astensionismo così alto la democrazia è meno efficace; ma quando il problema è proprio la democrazia – il suo eccesso, la sua perversione – l’inefficacia del sistema è il freno d’emergenza da tirare; in altre parole, il calo ...