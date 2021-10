Giannelli (ANP): “Interesse per le scienze sia stimolato dalla scuola primaria” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ''Il premio Nobel attribuito al prof. Giorgio Parisi riempie di orgoglio e speranza l'Italia dedita alla scienza che, con passione e competenza, lavora nei laboratori, nelle università e nelle scuole, malgrado la cronica penuria di finanziamenti e l'assenza di un vero sistema meritocratico''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ''Il premio Nobel attribuito al prof. Giorgio Parisi riempie di orgoglio e speranza l'Italia dedita alla scienza che, con passione e competenza, lavora nei laboratori, nelle università e nelle scuole, malgrado la cronica penuria di finanziamenti e l'assenza di un vero sistema meritocratico''. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Giannelli (ANP): “Interesse per le scienze sia stimolato dalla scuola primaria” - GuiducciMartina : RT @orizzontescuola: Giannelli (ANP): “Profondo grazie agli insegnanti, ascoltiamoli per un futuro migliore” - ProDocente : Giannelli (ANP): “Profondo grazie agli insegnanti, ascoltiamoli per un futuro migliore” - orizzontescuola : Giannelli (ANP): “Profondo grazie agli insegnanti, ascoltiamoli per un futuro migliore” -