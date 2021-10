Draghi premier dopo il 2023 La Lega disturba e quindiva cacciata

Draghi premier dopo il 2023. La Lega disturba e quindi...va cacciata (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Michele Emiliano nell'intervista ad Affaritaliani.it ha detto quello che nel Partito Democratico tutti, o quasi, sanno e vogliono, ma nessuno dice ufficialmente. Il progetto al quale si sta lavorando è quello di andare avanti con Mario Draghi presidente del Consiglio anche dopo le elezioni politiche - ecco perché Enrico Letta ha rispedito al mittente la proposta di Giorgia Meloni di eleggere SuperMario... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Michele Emiliano nell'intervista ad Affaritaliani.it ha detto quello che nel Partito Democratico tutti, o quasi, sanno e vogliono, ma nessuno dice ufficialmente. Il progetto al quale si sta lavorando è quello di andare avanti con Mariopresidente del Consiglio anchele elezioni politiche - ecco perché Enrico Letta ha rispedito al mittente la proposta di Giorgia Meloni di eleggere SuperMario... Segui su affaritaliani.it

