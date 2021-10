Draghi “Il Governo va avanti e non segue il calendario elettorale” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Governo va avanti, la sua azione non può seguire il calendario elettorale ma il calendario di riforme che è stato negoziato con la Commissione Europea per il Pnrr”. Lo ha detto il premier, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa dopo il Vertice UE-Balcani occidentali, a Brdo, in Slovenia.Rispondendo alle domande dei giornalisti, il premier è tornato sulla riforma del catasto, rassicurando: “Non c'è una patrimoniale. Ma non è meglio fare luce ed essere trasparenti? Intanto facciamo chiarezza, abbiamo deciso che non si tocca nulla e tutti continueranno a pagare come oggi. Questa revisione prende 5 anni”.“Questo Governo non tocca le case degli italiani, ho detto fin dall'inizio che non avrei aumentato le tasse, sono passati 7 mesi e non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilva, la sua azione non può seguire ilma ildi riforme che è stato negoziato con la Commissione Europea per il Pnrr”. Lo ha detto il premier, Mario, nel corso della conferenza stampa dopo il Vertice UE-Balcani occidentali, a Brdo, in Slovenia.Rispondendo alle domande dei giornalisti, il premier è tornato sulla riforma del catasto, rassicurando: “Non c'è una patrimoniale. Ma non è meglio fare luce ed essere trasparenti? Intanto facciamo chiarezza, abbiamo deciso che non si tocca nulla e tutti continueranno a pagare come oggi. Questa revisione prende 5 anni”.“Questonon tocca le case degli italiani, ho detto fin dall'inizio che non avrei aumentato le tasse, sono passati 7 mesi e non ...

