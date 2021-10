Delega fiscale, Draghi e Letta contro lo strappo di Salvini. Aria di crisi? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott – Lega compatta con Salvini contro la Delega fiscale, Draghi e Letta (orfani di Giorgetti) vanno all’attacco: non è una crisi di governo ma le somiglia molto. Il premier e il leader del Pd contavano sulla sponda del ministro leghista dello Sviluppo economico, ma ieri tutti i ministri del Carroccio – Giorgetti compreso – hanno disertato il Cdm. Questo perché a nessuno nella Lega, neanche i governisti più spinti, conviene firmare una Delega in bianco con il rischio quasi certo di un aumento delle tasse. All’indomani della batosta alle amministrative, dunque, il partito di Salvini serra i ranghi e fa sbottare (si fa per dire) il presidente del Consiglio. Al contempo Letta lancia il solito attacco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Roma, 6 ott – Lega compatta conla(orfani di Giorgetti) vanno all’attacco: non è unadi governo ma le somiglia molto. Il premier e il leader del Pd contavano sulla sponda del ministro leghista dello Sviluppo economico, ma ieri tutti i ministri del Carroccio – Giorgetti compreso – hanno disertato il Cdm. Questo perché a nessuno nella Lega, neanche i governisti più spinti, conviene firmare unain bianco con il rischio quasi certo di un aumento delle tasse. All’indomani della batosta alle amministrative, dunque, il partito diserra i ranghi e fa sbottare (si fa per dire) il presidente del Consiglio. Al contempolancia il solito attacco ...

Advertising

elio_vito : Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come… - borghi_claudio : Salvini sta mettendo alcuni puntini sulle i sulla delega fiscale in conferenza stampa. - marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - GiovanniRoi : Il governo approva la delega fiscale ma la Lega diserta il cdm. Draghi: 'Ce lo spiegherà Salvini'. Lui: 'Non e l'or… - dabos1973 : RT @elio_vito: Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come la deleg… -