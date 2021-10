Cyrano | il trailer del film di Joe Wright con Peter Dinklage e Haley Bennett

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 6 ottobre 2021), diretto da Joe, coned, sarà presentato in anteprima europea presso la Festa del Cinema di Roma. É stato pubblicato ildi, l'attesissimodi Joeche trae ispirazione dal celebre testo teatrale di fine '800 scritto da Edmond Rostand che sarà presentato in anteprima europea alla Festa del Cinema di Roma. In questa versione inedita, il protagonista ha il volto dimentreinterpreterà il suo amore inarrivabile, Roxanne. "Ho sempre amato il genere drama" ha raccontato il regista. "Tutti i mieisi fanno la stessa domanda: 'Come faccio a ...