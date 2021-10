Celati | il filosofo del comico che svela le nostre incertezze

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quando ricompareprendo i libri e leggo. In questo momento sto leggendo saggi degli anni '70 in cui l'autore parla di mimi, teatro, voce, giullari e trobadori. A cosa mi serviranno? Serviranno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Celati filosofo

ilGiornale.it

In definitivaproduce un'ecologia della parola e dell'immaginazione. Todavia tempo fa avevamo intrapreso un breve rapporto epistolare per e - mail. Gli avrei chiesto tante cose sull'idea di "...In definitivaproduce un'ecologia della parola e dell'immaginazione. Todavia tempo fa avevamo intrapreso un breve rapporto epistolare per e - mail. Gli avrei chiesto tante cose sull'idea di "...Ci vuole una preparazione perfetta per essere sbadati e incoerenti. Passeggiata con uno scrittore incantato Mi avevano detto che Gianni Celati era passato sabato mattina a Carpi con Daniele Benati. Av ...Ritratto del bibliofilo napoletano al quale la fondazione Benedetto Croce dedica un convegno in occasione della uscita del suo carteggio con Benedetto Croce ...