Car Sharing - Parte con le Dacia Spring il primo servizio di Mobilize Share in Francia

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)da Arcachon, località sulla costa atlantica francese famosa per gli allevamenti di ostriche e per le dune di sabbia, ildi carfull electric con ledi, società specializzata nella nuova mobilità di Renault. Il, di tipo station based, si chiamae avrà a disposizione tre parcheggi della città, dove si potranno prendere e lasciare quattro, modello a batteria che promette un'autonomia di 230 chilometri nel ciclo combinato Wltp. Durante l'alta stagione, la flotta sarà ampliata con due veicoli aggiuntivi. Come funziona.funziona come gli altri servizi di car ...

La Repubblica

Parte da Arcachon , località sulla costa atlantica francese famosa per gli allevamenti di ostriche e per le dune di sabbia, il primo servizio difull electric con le Dacia Spring di Mobilize , società specializzata nella nuova mobilità di Renault . Il servizio, di tipo station based, si chiama Mobilize Share e avrà a disposizione ...... con determinazione dirigenziale del 30 settembre, ha prolungato fino alla fine di maggio la convenzione con il consorzio Omnibus di Bologna per la gestione delelettrico a flusso libero. ...Per la convenzione era prevista la possibilità di una proroga che, alla luce dei risultati positivi dei primi mesi, è stata accordata.Parte da Arcachon, località sulla costa atlantica francese famosa per gli allevamenti di ostriche e per le dune di sabbia, il primo servizio di car sharing full electric con le Dacia Spring di Mobiliz ...