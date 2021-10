Calenda: “Il mio voto irrilevante, pensate ai programmi. I 5 Stelle hanno lasciato un disastro epocale” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non è felice Carlo Calenda, nonostante la sua lista civica ‘Calenda sindaco’ sia la più votata a Roma. Non lenisce i malumori del mancato obiettivo nemmeno il terzo posto, un passo vanti alla sindaca uscente Virginia raggi. Carlo Calenda avrebbe voluto fare il sindaco di Roma: “Ci lavoro da un anno, per questo non posso essere felice”. Ma è soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti. L’ex ministro ha conquistato risultati importanti, ora il suo endorsement è conteso dai due rivali al ballottaggio. Calenda non si sbilancia, lo ripete in un video pubblicato sul suo profilo Twitter: “Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avrei fatto accordi. Io non chiedo né un accordo, né un apparentamento, né un posto. Per rispetto a loro, per coerenza e onore” Poi dice: “Vi ponete il problema sbagliato: quello che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Non è felice Carlo, nonostante la sua lista civica ‘sindaco’ sia la più votata a Roma. Non lenisce i malumori del mancato obiettivo nemmeno il terzo posto, un passo vanti alla sindaca uscente Virginia raggi. Carloavrebbe voluto fare il sindaco di Roma: “Ci lavoro da un anno, per questo non posso essere felice”. Ma è soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti. L’ex ministro ha conquistato risultati importanti, ora il suo endorsement è conteso dai due rivali al ballottaggio.non si sbilancia, lo ripete in un video pubblicato sul suo profilo Twitter: “Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avrei fatto accordi. Io non chiedo né un accordo, né un apparentamento, né un posto. Per rispetto a loro, per coerenza e onore” Poi dice: “Vi ponete il problema sbagliato: quello che ...

