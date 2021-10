Bergamo, un altro “No paura day”: negazionisti e no vax tornano sul Sentierone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bergamo. I volantini che circolano in rete parlano chiaro: domenica 10 ottobre, alle 15.30, sul Sentierone è previsto un altro ‘No paura Day’, la manifestazione che – tra gli altri – raccoglie negazionisti, no vax e più in generale tutte quelle persone contrarie alle misure anti-Covid, vedi il Green Pass. A introdurre l’evento – così si legge su uno dei volantini – dovrebbe esserci Eleonora Brigliadori: l’attrice (“mediatore spirituale”, viene definita) è nota anche per le sue posizioni contro la medicina tradizionale, e i vaccini in particolare. “Se qualcuno ancora pensa che il vaccino o la mascherina possa ridargli la libertà perduta che ci è stata sottratta – si legge in una sua dichiarazione su Internet – allora agisce inconsciamente per la propria autodistruzione“. A presentare, invece, Giacomo ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021). I volantini che circolano in rete parlano chiaro: domenica 10 ottobre, alle 15.30, sulè previsto un‘NoDay’, la manifestazione che – tra gli altri – raccoglie, no vax e più in generale tutte quelle persone contrarie alle misure anti-Covid, vedi il Green Pass. A introdurre l’evento – così si legge su uno dei volantini – dovrebbe esserci Eleonora Brigliadori: l’attrice (“mediatore spirituale”, viene definita) è nota anche per le sue posizioni contro la medicina tradizionale, e i vaccini in particolare. “Se qualcuno ancora pensa che il vaccino o la mascherina possa ridargli la libertà perduta che ci è stata sottratta – si legge in una sua dichiarazione su Internet – allora agisce inconsciamente per la propria autodistruzione“. A presentare, invece, Giacomo ...

Advertising

partenopeoswiss : RT @partenopeoswiss: @pasquale_caos #bergamo uno degli stadi ?? più incivili d’Italia…altro che le curve…li e’ tutto lo stadio spesso ho vis… - GPuranga : @paolobertolucci @FBiasin Dopo Bergamo credo che non lo vedremo mai più in Italia, altro che Juve - Luca32770694 : @jo19N26 Ma stanno a Bergamo che cosa vi aspettate?? Io mi sarei aspettato se non fanno i cori contro napoletani ne… - levii________ : RT @Maldi___: Ieri ho visto molti sorpresi dall'arrivo degli alieni, quando già l'altro ieri ce ne era uno a Bergamo in maglia 17 - Maldi___ : Ieri ho visto molti sorpresi dall'arrivo degli alieni, quando già l'altro ieri ce ne era uno a Bergamo in maglia 17 -